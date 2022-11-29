中央銀行總裁楊金龍29日應中研院經濟所邀請，以「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」為題演講，他強調，因全球供應鏈瓶頸逐漸紓解，國際貨運費率走低，原油等原物料價格將回跌，央行在9月理事會預估明年台灣通膨率為1.88％，但國際景氣趨緩不利出口與投資動能，明年經濟成長率將降為2.9％。

楊金龍表示，央行9月第三季理事會發布明年台灣通膨率預測值將降至2％以下的1.88％，主要因全球供應鏈瓶頸逐漸紓解，國際貨運費率走低，原油等原物料價格將回跌，但因國際景氣趨緩，不利台灣出口與投資動能，經濟成長率將降為2.9％。

但主要經濟體積極緊縮貨幣政策，引發外溢效應與國際景氣趨緩影響，主計總處已下調今年第三季經濟成長率概估數，及預期第四季出口負成長，投資動能趨緩，央行也將於12月的理事會議後，發布明年經濟成長率、通膨率新的預測值。

楊金龍指出，國際機構預估明年全球通膨率仍居高，主要經濟體經濟成長率可能轉負，觀察今年以來美、歐、英等主要經濟體通膨率大幅攀升，明年雖可望低於今年，仍將遠高於疫情前水準。隨主要央行貨幣政策加速緊縮，經濟前景面臨下行風險，明年主要經濟體可能轉為衰退。

高度不確定的年代下，央行彈性的貨幣政策架構，將可協助台灣達成物價穩定、金融穩定與經濟成長的法定目標。楊金龍認為，展望未來，全球經濟具高度不確定性，先進國家是否會走向停滯性通膨，或長期停滯，仍待觀察。台灣因為是高度開放的小型經濟體，受到國際經濟金融情勢的影響甚鉅，尤其主要經濟體的貨幣政策，產生龐大的外溢效果，對小型開放經濟體造成很大的衝擊。

在國際經濟諸多限制下，楊金龍說，小型開放經濟體的台灣，宜採取管理浮動匯率，並實施若干程度資本移動管理，以保有一定程度的貨幣政策自主性，達成經濟目標。且面對高度不確定的全球經濟環境，央行會密切觀察國內外經濟走勢，採取適當的貨幣、信用與外匯政策，以降低來自國外的衝擊，維持台灣物價穩定與經濟成長。