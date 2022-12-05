慧洋海運（2637）今（5）日公告11月合併營收為17.16億元，累計前11月合併營收達233.93億元。同步公告自結11月單月營業利益5.82億元，稅前盈餘2.82億元，每股稅前盈餘0.38元；累計前11月稅前盈餘104.75億元，每股稅前盈餘14.03元，寫新高。

慧洋指出，受到全球經濟活動衰退影響，目前散裝航運市場觀望氣氛濃厚，11月運價指數走跌，12月因日幣及新台幣升值，慧洋業外分別產生約280萬美元及180萬美元的匯兌損失，惟此為會計評價不影響現金流量。

目前，慧洋旗下總計140艘船舶，平均船齡約7年，明、後年各有7艘及4艘最新節能船舶加入船隊營運。

國際海事組織（IMO）推動的兩大環保新規EEXI及CII於明年1月上路，將影響市場現有船舶速度與週轉天數，加上近兩年散裝船舶新造船數量偏低，慧洋有最多新型散裝節能船隊，將最大化營運效能。

展望未來，慧洋維持審慎樂觀，由於全球最大原物料需求國大陸明年經濟發展情況不確定因素多，加上俄烏戰爭耗時已久，通膨、升息造成全球經濟衰退，都影響明年全球局勢發展變化，慧洋將持續觀察國際情勢因應。