統一超（2912）在企業永續經營方面的努力獲得國際肯定，全球永續發展重要參考指標「道瓊永續指數」（簡稱DJSI）10日發布2022年最新評比結果，統一超成為國內食品零售業唯一受邀的本土企業，並從全球62家食品零售業者中脫穎而出，於8個永續面向拿下產業第一，其中統一超長期從源頭管理、材質替換、鼓勵自帶及回收利用等四大面向深耕減塑，今年首度在DJSI環境題組「包裝包材」項目拿下滿分。

DJSI每年邀請全球數千間上市公司參與評選，評比企業為永續發展所做的努力，並依產業別選出得分最高的前10％企業入選，是全球永續發展最重要的參考指標之一。統一超自2019年起，已連4年入選「道瓊永續世界指數」。

統一超於董事會轄下設置「永續發展委員會」，跨單位組成減塑、減碳、惜食與永續採購等四大小組，推動各項永續專案，將永續經營由上而下落實至人、店、商品、物流、系統、制度、文化等七大營運基礎。

在今年DJSI評比的29個評比項目中，拿下公司治理面（行為準則、資訊與網路安全）、環境面（環境報告、包裝包材、水相關風險管理、基因改造作物），社會面（社會報告、企業公民與慈善）等8項產業第一，成為國際零售業界的永續營運領航者。

統一超將2022年設為永續行動年，公司透過內外部資源整合，持續精進自有商品減塑、開發環保材質、提高消費者自備飲料杯優惠等積極作為，2022年統一超擴大減塑商品範圍，將自有鮮食進行全面檢視、塑膠材質替換，減塑品項數已較去年提升兩倍，從涼麵、燴飯、飯糰、三明治到輕食便當均有明顯的成效。今年不僅在DJSI環境題組「包裝包材」項目拿下滿分，減塑專案亦獲得堪稱亞洲評價最高的永續大獎AREA亞洲企業社會責任獎「綠色領導獎」。

統一超也持續以多元且貼近民生消費的商品和服務，與全民共同友善地球，以長期穩定採購方式幫助在地農產「可持續性發展」，在地採購比率逐年成長，成為農漁民經濟上的助力。並持續以素蔬食品牌「天素地蔬」推廣低碳飲食、以「i珍食」專案減少食材浪費。

為歡慶統一超四度入選DJSI，攜手消費者共進永續美好，統一超宣布自12月14日至16日，以「低碳飲食」及「環保減塑」為題，推出限時3天的綠色消費好康優惠，包括購買天素地蔬指定冷藏鮮食商品每件現省7元、CITY燕麥系列任2杯99元、持自備飲料杯購買CITY系列飲品折7元，以實際行動鼓勵綠色消費。