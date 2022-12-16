因應中央銀行15日公布重貼現率調升半碼，為持續照顧青創及中小企業，減輕業者營運資金壓力，經濟部對於已申請「青年創業及啟動金貸款」及「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」之舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款且享有利息補貼之業者，如中華郵政公司定儲利率亦同步調升半碼，本部將配合調整利息補貼金額，貸款戶之利息補貼權益不受升息影響。

申請「青年創業及啟動金貸款」且享有利息補貼之青創業者，如中華郵政公司定儲利率調高半碼，其補貼利率將由1.92％提高為2.045％。另受疫情影響之中小型事業申請「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」可享有利息補貼，如升息半碼後，其舊有貸款、營運資金、振興貸款之補貼利率將分別由1.31％、2.345％、1.345％提高為1.435％、2.47％及1.47％，每戶補貼金額上限維持新台幣22萬元、5.5萬元及22萬元不變。上述利率調升差額由政府全額吸收。

經濟部提醒中小企業於全球升息的趨勢下，能儘早做好財務規劃，預留適當的現金水位，如中小企業有融資協處需要，得洽經濟部中小企業處馬上辦服務中心（服務專線0800-056-476）提供相關協助，以因應國內經濟因升息所帶來的影響。