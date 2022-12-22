經濟部攜手高雄輪船公司打造智慧觀光渡輪，以「史努比」造型亮相，格外吸睛，今（22）日正式啟航。（柯宗緯攝）

經濟部攜手高雄輪船公司打造智慧觀光渡輪，以「史努比」造型亮相，格外吸睛，今（22）日正式啟航。（柯宗緯攝）

經濟部攜手高雄輪船公司打造智慧觀光渡輪，以「史努比」造型亮相，格外吸睛，今（22）日正式啟航。（柯宗緯攝）

經濟部攜手高雄輪船公司打造智慧觀光渡輪，以「史努比」造型亮相，格外吸睛，今（22）日正式啟航，新航線串聯棧貳庫、旗津、鼓山，搭配全球首創「AI智慧窗屏導覽系統」，提供導遊、導購，導覽新科技體驗服務，可望帶來豐碩觀光財，以及為我國顯示產業開發新出路。

經濟部次長林全能指出，這次亮眼成果，除補助工研院與國內面板廠友達光電，將技術升級智慧化與系統化，開發領先全球的「AI智慧窗屏導覽系統」，結合船舶中心的船舶影像辨識、資訊融合技術，導入高輪公司遊輪，成為南台灣獨創的智慧遊輪。

林全能進一步說明，新航線啟航後，可透過影像輔助定位技術的智慧科技導入觀光渡輪，讓遊客了解高雄的歷史、文化、景點，同時串接5G網路提供5大視角可飽覽亞灣美景。目前也提供20家商圈店家優惠，可帶動觀光旅遊新商機。

高輪董事長黃淑美指出，未來輪船將以主題式行銷，首年已獲授權史努比肖像，而透過「智慧窗屏」可連結周邊商圈，提供導遊、導購、導覽服務。下一步則希望開發其他新航線，包括串連大港倉、港阜旅運中心、高雄流行音樂中心等，打造「海上計程車」。

高市副市長羅達生指出，亞灣為全台最大5G創新實證場域，樂見「智慧窗屏」創新技術導入旗津渡輪，可傳達資訊、播放動畫，以智慧能量展現港都特色；市府11月已啟動「亞灣2.0」計畫，該航線啟用後，也實現高雄為全球智慧城市里程碑。

友達光電總經理營運長柯富仁說明，這次開發「AI智慧窗屏導覽系統」，導入旗津渡輪搭載17.3吋具高穿透率、高解析度、高亮度透明的AM Micro LED面板，「眼睛看到哪，資訊就顯示到哪」，提升亞灣旅遊價值，未來陸續將「透明顯示應用」技術導入捷運、醫療等多元領域。