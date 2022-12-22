高雄渡輪將新增「鼓山、棧貳庫、旗津」新航線，由電動渡輪旗福二號行駛，並搭載全球首創「AI智慧窗屏導覽系統」，透過科技帶給遊客遊玩新體驗；此外，旗福二號將換上「史努比」的外觀，既可愛又吸睛。高雄市輪船公司表示，24、25日下午，分別提供260名體驗名額，歡迎民眾前來體驗。

旗福二號為高雄市第二艘電動渡輪，此次再升級，裝載全球首創，由經濟部補助工研院、船舶中心與友達光電開發的「AI智慧窗屏導覽系統」，成為全球首艘智慧導覽輪船。

AI智慧窗屏導覽系統，搭載17.3吋具有高穿透率、高解析、高亮度特色的AM Micro LED透明顯示面板，「眼睛看到哪裡，資訊就顯示到哪裡」，帶給遊客嶄新的遊玩體驗。

此外，旗福二號也換上史努比外觀，搭載可愛的史努比營運海上巴士航線，雖還未完工啟航，已陸續有民眾於岸邊、海上拍照，亮眼吸睛的外表，加上高雄港藍天白雲美景，預計將造成一波搶搭風潮。

輪船公司董事長黃淑美表示，鼓山魚市場、棧貳庫、大港倉、大港橋、高雄燈塔、旗津老街，自疫情逐漸穩定解封後，遊客日漸增加，輪船公司自當扮演穿針引線的角色，同時找來了地球上最有名的-史努比妝點船身，以更活潑亮麗的外型吸引大小朋友搭乘。

輪船公司表示，新航線將於12月24日下午1時開始，於鼓山魚市場啟航，途中行經棧貳庫，後抵達旗津，由原航線折返。用渡輪串聯高雄最夯的港邊景點，至2023年8月20日止，每日開航。全線單程一律80元（6至12歲兒童、65歲以上長者、身心障礙與陪伴卡半價）。

輪船公司表示，於24、25日下午，分別提供260名體驗名額，報名參加即可免費搭乘史努比渡輪、享有船上、陸地導覽與燈塔小飲，民眾可於https://www.yawanezgo.com.tw/funlohas/網址了解體驗遊程詳細訊息。