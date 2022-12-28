穀保家商青棒代表隊勇奪第10屆黑豹旗全國高中棒球大賽隊史第3冠，青棒隊特別帶著冠軍金盃於28日在市政會議獻獎，將奪冠的榮耀與喜悅和侯市長分享；侯市長頒80萬獎勵金嘉勉期勉再接再厲。

市長侯友宜表示，黑豹旗全國高中棒球大賽素有「臺灣甲子園」之稱，能在甲子園打過球，把球場泥土帶回家，就是高中生涯最美好的回憶，穀保家商今年戰績輝煌，不僅在玉山盃冠軍組訓獲得U-18世界盃棒球賽亞軍、立德盃青棒錦標賽冠軍、新北富邦國際城市U-18棒球賽捧金盃，黑豹旗更勇奪隊史第3冠，成績大放異彩。

穀保家商青棒代表隊勇奪第10屆黑豹旗全國高中棒球大賽隊史第3冠，青棒隊特別帶著冠軍金盃於今（28）日在市政會議獻獎。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，「第10屆黑豹旗全國高中棒球大賽」參賽隊伍來自21縣市192隊，隊數為歷屆最多。穀保家商今年在蔡明堂領隊及周宗志等多位教練的率領之下，10月30日初登板，一路勢如破竹，皆以懸殊的比數於單敗淘汰的賽制中壓倒性獲勝；四強戰遇到同樣來自新北新興強權鶯歌工商，驚險以3比2取得冠軍賽門票，接著於12月4日的冠軍賽中遇上高雄市普門中學，上演新鮮冠軍戰組合，榖保家商於7局上打線大爆發，以單局3分奠定勝基，終場以5比0奪下隊史黑豹旗第3冠。

黑豹旗榮獲最佳教練獎，也曾獲得2019世界棒壘球總會（WBSC）頒發年度最佳總教練獎項的教練周宗志表示，賽前評估普門中學的中心打線有很不錯的攻擊能力，但臨場有點失常，當然壓力也有點關係，我們是高張力經驗較多的球隊，很開心球員都能正常發揮；個人獎部分，由強投高二生黃仲翔繳出93球完封勝，獲得大會最有價值球員（MVP）獎、攻守俱佳的劉俊緯獲得打點獎及最佳游擊手獎，其他獲大會明星球員獎尚有投手林盛恩、捕手張鐿騰及最佳外野手邱鑫。

強投高二生黃仲翔繳出93球完封勝，獲得大會最有價值球員（MVP）獎。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市從選手培訓、教練支持、經費補助到場地改善，推動棒球教育不遺餘力，讓棒球從小扎根成長，四級銜接到職棒及大學端，許多優秀選手都是新北出身，希望未來棒球可以成為大家共同的語言，讓棒球成為全民運動，再度把臺灣的國球精神發揮到極致。