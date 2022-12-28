高雄市茄萣區是烏魚的故鄉，每年冬至前後，烏魚陸續洄游，而茄萣興達港號稱台灣捕烏最高紀錄保持者，也是烏魚子頗大的生產市場。除了烏魚子，烏魚腱也是熱門商品，考慮到這兩者市價昂貴，湖內分局針對產區加強巡邏，不讓宵小有機會下手。

烏魚子及烏魚腱製作過程需經過多日的天然日曬，才能包裝出售。在茄定地區經常可見業者利用自家門前空地擺設木板，上面排滿著黃澄澄的烏魚子及烏亮的烏魚腱，不過，這就怕有心人趁機下手行竊。

湖內警方表示，茄萣分駐所員警除加強巡邏外，見到正在曝曬烏魚子、烏魚腱的業者或民眾也會上前關心，提醒要小心防範竊賊。經警方統計，中午、夜間用餐休息及深夜時段是宵小易犯案的時段。

警方也呼籲，除組成社區巡守隊守護烏金外，也可以加裝監視器或警報器等科技工具，有效遏止竊案發生。興達港區漁會說，目前市面上1台斤烏魚子價格約2500元新台幣。