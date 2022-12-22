年關將至，高雄市湖內警分局22日在湖內區農會上演一場防搶演習，場面逼真。警方希望藉此讓業者感受發生搶案時的情形，並檢視業者的危機處理機制是否經得起考驗。

此演練模擬一名戴口罩持槍歹徒進入湖內區農會搶劫，當歹徒大聲喝令行員：「不要動。搶劫！」農會行員心生畏懼，只好配合歹徒將數十萬元現金交付並立即報警；在歹徒欲離開現場時，警方即時趕到，順利逮捕歹徒。

警方也考慮到怕有民眾太過入戲，導致不良觀感，也不忘在演練會場明顯處張貼「防搶演練中」字樣公告民眾周知。這場演練一度讓現場存提款的民眾誤以為真，頻頻問發生了什麼事，經演練的警員解釋後，才鬆了一口氣。

湖內警分局長蔡鴻謀表示，今年度「加強重要節日安全維護工作」將於明年1月1日至1月30日舉行，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，加強防搶(扒)、防竊、反詐騙等，希望民眾能過一個好年。