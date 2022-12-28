沙鹿區沙田立體停車場婦幼停車格，前有柱子、後有車擋，引起民眾抱怨進退維谷。（擷取自臉書「沙鹿之美」）)

交通局接獲民眾反映後，立馬將婦幼停車格內的車擋拆除改善，以利民眾停車。（交通局提供）

沙鹿區沙田立體停車場26日才啟用，免費提供民眾停車到明年2月底！民眾停車發現婦幼停車格只有4格，且前有柱子、後有車擋，距離電梯最遠最難停，甚至有停車格車頭相對且都有車擋，抨擊莫非要民眾逆向停車。交通局強調，車擋問題已拆除改善，婦幼停車格距電梯太遠等問題，該局會再檢討調整。

沙鹿區沙田路旁的沙田停車場，因應市中心車位供不應求，引起民眾怨聲載道規畫興建，中市政府26日才落成啟用，並開放民眾免費停車；但停車民眾卻抱怨說，婦幼停車格僅4格，且距離電梯最遠，部分婦幼停車格還前有柱子、後有車擋，進退維谷。女兒牆邊還有兩個車位是車頭相對，形同強迫民眾逆向停車，規畫有欠思考。

交通局指出，沙田停車場為地下一層、地上七層的立體停車場，提供186席汽車、92席機車停車空間。26日至明年2月底為試營運期間，除提供民眾免費停車外，交通局也持續進行「系統測試」及「設施介面精緻化」處理。民眾反映停車格車檔設置狀況，該局於27日拆除改善完成，便利民眾車輛停放。

交通局長葉昭甫強調，婦幼停車格數量法規並無嚴格限制，考量婦幼停車格為專用停車格，畫設愈多可能對一般民眾造成不便，目前僅畫設4格，加上婦幼及殘障停車格等周邊需要較大空間，選擇畫設地點時較受限。民眾反映婦幼停車格距離電梯太遠等問題，交通局會再檢討予以調整。