大陸規畫明年經濟藍圖，提振消費被視為復甦主要推力之一。但據中國人民銀行公眾號27日指出，今年第4季在50個城市進行2萬戶城鎮儲戶問卷調查，結果顯示傾向「更多儲蓄」的民眾占61.8％，比上季增加3.7個百分點。傾向「更多消費」的民眾占22.8％與上季基本持平，傾向「更多投資」的民眾占15.5％，比上季減少3.7個百分點，凸顯大陸民眾現階段仍更看重「顧好荷包」。

據中新網引述人行調查，在第4季的收入感受指數為43.8％，比上季下降3.2個百分點。其中認為收入增加的民眾占比10.8％，比上季減少1.3個百分點；65.9％認為收入基本不變也比上季減少3.8個百分點，同時23.3％的民眾認為收入減少，比上季增加5.2個百分點。另外收入信心指數為44.4％，比上季下降2.1個百分點。

而最新調查對下季物價預期指數為62.8％，比上季上升1.8個百分點。其中31.2％的民眾預期下季物價將上升；48.1％預期基本不變，僅8.7％的民眾預期下降。房價部分則有14％民眾預期上漲；53.7％預期不變，18.5％預期下降。