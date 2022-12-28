花蓮大本公園上方今（28日）下午出現罕見雙彩虹。（志工張淑貞老師提供）

花蓮大本公園上方今（28日）下午出現罕見雙彩虹。（志工林世南先生提供）

花蓮美崙國中操場也有民眾拍到雙彩虹。（民眾提供）

氣象局今天表示，東北季風將一路影響到31日，桃園以北、東北部、恆春半島都有降雨機會，其他則是晴到多雲的天氣為主，尤其明年元旦全台要看曙光都要碰運氣。而花蓮市美崙地區傍晚四點多就下起大雨，特別的是在大雨之前，天空出現罕見雙彩虹，正在大本公園維護花草的志工們看到這美景，立刻拍了下來。

大本運動公園志工張淑貞老師說，當時她正在開車，大約是下午3點50幾分開始，在美崙地區從中美路往北，左轉東興路時看到雙彩虹，當時天陰陰的，好像快要下大雨，後來開到大本運動公園停車場停車下來用手機拍攝，雙彩虹相當清楚，大概半小時後就開始下大雨。許多在大本公園散步的民眾也發現，都停下腳步朝天空仰望興奮驚歎。

根據氣象局預報指出，接下來的天氣都受到東北季風影響，要一直持續到12月31日，明年1月1日起東北季風雖然減弱，但1月3日起東北季風再度增強。12月29日起，桃園以北、東北部、恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨發生機會，其他地區則是以晴到多雲的天氣為主。12月31日跨年夜持續受到東北季風影響，因南方低壓把水氣往台灣送，因此水氣比29日及30日還多，西半部有零星短暫雨，雲量也會增多。

氣象局指出，明年1月3日東北季風再增強，雨區擴展到東半部，中南部則是多雲到晴的天氣型態。溫度方面，趙竑說，明天高溫會比今天再降1到2度，約落在攝氏16度，清晨低溫則在14到15度；北台灣31日溫度變化不大，感受上仍是涼冷，中南部則是日夜溫差大。