印度中央邦一名婦人罹患罕見疾病，導致她頭部竟長出「角」，而且還伴隨疼痛感，時間長達3年，由於當地醫療不發達，醫生都束手無策，她的經濟條件又不好，因此無法到大型醫院看病，而一名醫師得知後，表示婦人應該是患上疾病「皮角」。

綜合外媒報導，居住在中央邦潘納縣的60歲柯里（Mimiya Bai Kori），3年前開始頭部出現疼痛感，之後竟長出犄角，每天都在不斷生長，讓柯里飽受折磨，她提到「過去3年來我一直很不安，我希望能早日擺脫這種疾病，還有無助的感覺」。

柯里所住的村落醫療條件差，當地醫師檢查後都束手無策，表示他們也沒看過這種病，建議柯里趕緊進城到大型醫院就醫，但她的家庭經濟狀況差，根本沒辦法前往城市看病，目前她只能向外界求助，希望政府能注意到她的狀況。

而一名醫師杰恩（Abhishek Jain）得知後，初判柯里罹患「皮角」（cutaneous horn），是一種皮膚角質異常增生而出現的皮膚腫瘤，通常長在臉部與頭皮，也可能出現於手、陰莖、眼瞼、鼻子、胸部及頸部等，而這類腫瘤大多為良性腫瘤，一般透過手術治療就能痊癒，不過也曾有專家呼籲，不能忽視癌變的可能性。