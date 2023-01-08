美國一對夫妻日前在家門口的監視器畫面，看到神奇且罕見的一幕，一隻駝鹿突然出現在他們家門口，隨後像小狗一樣甩動身體，沒想到牠頭上的一對鹿角也跟著被甩了下來，駝鹿還因此受到驚嚇，小跑離開現場，夫妻倆事後將這對鹿角撿起，打算掛在家中牆上留念。

根據《NBC News》報導，這段影片拍攝於上月15日，當時有一場暴風雪侵襲阿拉斯加，為了預防家裡斷電，美國女子泰拉（Tyra Bogert）前往姊姊家居住，當她和外甥女一起觀看影片的時候，突然收到自己家中智慧門鈴的通知，顯示位於門口的監視器拍到了一些動靜，泰拉出於好奇點開來查看，未料竟出現讓她驚喜不已的一幕。

從監視器影片可以看到，一隻駝鹿經過泰拉家前方，並在畫面左側停了下來，靜止了一段時間後，牠像小狗一樣甩動身體，沒想到下秒牠頭上巨大的鹿角突然脫落，駝鹿似乎也嚇一大跳，立刻跳開、小跑離開現場。

泰拉透露，她和丈夫在2021年出於安全目的，在家門口裝設帶有監視鏡頭的智慧門鈴，然而使用一年多下來，拍到最多的畫面卻是野生動物，雖然結果和初衷不同，但她十分享受能每天觀察野生動物的日常。

事後泰拉將這段影片分享到網路上，吸引大批網友觀看，也引發一陣熱議，許多人看完以後也都感到十分震驚，紛紛留言，「我不知道鹿角這麼輕易就可以掉下來」、「哇！這是駝鹿送給你們的耶誕禮物」、「能看到這一幕真的太不可思議了」。

除此之外，泰拉和丈夫還應網友要求，回到住家撿起這對鹿角，測量後發現一半的鹿角寬度大約有50英吋（約127公分），夫妻倆也決定要把鹿角掛在家中牆壁上當裝飾物，以紀念這個特別的經驗。