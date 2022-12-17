消防局、海巡等船艇將落海的學生載回岸上。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

消防局、海巡等船艇將落海的學生載回岸上。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄科技大學師生於今日到情人碼頭辦理獨木舟課程，疑因風浪太大，有28名學生受困海上，由消防局及海巡等船艇趕緊將人員載回岸上，共有8位學生因身體些許失溫送醫，所幸全數意識清醒無礙。

這起事件發生在17日上午10時53分，高雄市政府消防局獲報茄萣區情人碼頭有學生受困海上，派24車48人3艇前往搶救，現場為高雄科技大學辦理水上活動相關課程，疑因風浪太大有人受困海上、有人落水，不過立刻都被救起，陸續由消防局、海巡等船艇載回岸上，經現場清點確認均已平安上岸，其中8位學生因身體些許失溫，由消防局救護人員處置後送醫，所幸均意識清醒無礙。

高科大表示，該堂課是是海休系學生於茄萣情人碼頭所舉行的海上活動，為大二必修課獨木舟理論與實務，修課共有64位學生，到場61名學生，採分批訓練，第一批獨木舟訓練有28名同學，第二批在岸上訓練，尚未進行長划實作。

上午課程在興達港情人碼頭內灣，進行獨木舟海上長划訓練，進行時風象平穩，已進行至長划的折返點，因臨時的風雨變化，請求消防海巡協助救援。其中共2名學生，因風浪大落水，另有3名同學是在要接駁上岸的時候，因風浪大落水，總計由折返點旁的岸邊載回訓練基地共21位，另外7名由救生員開救生艇載回基地，共8名同學因失溫及表皮輕傷，分別送往台南高雄的醫院，都已陸續由老師教官接送回家，沒有住院。