桃園市八德區1間4層樓高公寓今天早上3樓發生火警，桃園市消防局趕往救援，發現2人受困，消防員破門救出躺在床上昏迷的31歲馮姓男子，但68歲丁姓母親房間火勢過大，消防隊員找到丁母時，已經變成焦屍，詳細起火原因仍在釐清中。
消防局23日早上6時15分接獲報案，指稱八德區介壽路二段1間公寓的3樓發生火警，桃園市消防局派出37人、15車前往救援。已經逃生的住戶稱3樓還有2人尚未逃生，消防員不敢大意趕往救援。發現疑似吸入過多一氧化碳，馮姓男子躺在床上昏迷，趕緊將其背負救出，緊急送醫急救。另名68歲丁姓婦女所在房間火勢過大，消防員救出丁女婦，她已經被被燒成焦屍。
其中丁婦房間燒到面目全非，馮男則是狀況相對輕微，八德分隊長鄭仁豪呼籲，火災現場瞬息萬變，如果火勢太大濃煙擋住逃生路線，謹記小火快逃，濃煙關門；把門縫塞住阻擋濃煙，等待消防人員的救援。
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