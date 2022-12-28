大陸湖南省長沙市，日前有名男子在睡覺時，突然間聽見有微弱的「哼哼聲」傳來，他半夢半醒間爬起來找尋聲音的來源，起初他還以為家中發生什麼狀況，後來他聽著聲音走到哥哥的房門外，終於確定聲音來自哥哥房間，待他進入房間後，驚覺哥哥床上留下大片血跡與水漬，看到眼前方的的事情讓他瞬間傻眼，且想著該跟哥哥怎麼說才好。

綜合陸媒報導，本月24日湖南省長沙市1名陳姓男子睡覺時，在睡夢中突然聽到微弱的「哼哼聲」，他醒來後便查看聲音的來源，才發現原來是哥哥的房間傳來的，他走進哥哥房間後，驚見床上有4隻剛出生的小狗，不停的哭叫著，且床墊上還留下大片血跡與水漬，後來他才發現，原來是家中養了多年的母狗竟然生了，也讓他瞬間清醒。

男子因半夜睡覺時，聽到微弱「哼哼聲」傳來，他循著聲音進到哥哥房間，驚覺床上留下大片血跡與水漬。（翻攝自微博）

對此，陳男也指出，母狗已經養了10幾年，因為母狗平時在家的時間少，所以也沒有特別放置狗窩，不過會各自將房間門關起來，但當天哥哥似乎忘記關房門，也因此讓母狗跑進來在床上生產。

陳男也說，因為平時也沒察覺母狗有異狀，這次竟然聲下4個孩子，也讓他很意外；不過讓他擔心的事情是因為哥哥要到年底才回家，而這次事件也讓哥哥的床墊與床包不能再使用，也煩惱不知道要和哥哥怎麼提起這件事。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「估計有潔癖的人都受不了」、「這麼冷的天在外面估計凍死了」、「十幾年了也沒弄一個窩」、「牠真是拚了老命了，看那眼神好無辜」、「找個大一點的廢紙箱倒著放吧，保暖沒做好會要了小狗的命」、「高齡產婦了，接下來好好坐月子吧」、「生了就生了，到時就換個新床吧」。