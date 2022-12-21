適逢農曆春節將至，世足熱潮在台颳起一陣旋風，各家大型賣場內的貨物琳瑯滿目，運動用品更是許多民眾前往血拚的第一選擇，但賣場出入人潮眾多，如有不慎引發火災，往往容易造成人員傷亡；新北市消防局強調，賣場平時就應注意消防設備的維護，業者本身對公共安全的重視及管理、初期災害發生的應變能力，也顯得格外重要。
為保障民眾購物的安全環境及提升業者與消防人員的災害應變能力，新北市消防局第三大隊訂在21日上午9時在三重區集美街的「台灣迪卡儂三重營業所」舉辦春節賣場火災搶救演練，由業者與鄰近消防分隊互相搭配，擬訂消防搶救計畫。
本次演練以模擬場所1樓賣場更衣室內部電器線路溫度異常急劇增高，導致電線短路起火進而引起火災，消防隊抵達現場後，立即成立救災指揮站並執行任務分工，其中包含人命搜救、雲梯車升梯射水防護、通風滅火搶救等，以求快速撲滅火勢，另於演練過程中模擬賣場民眾受傷情境，藉此檢視賣場員工自衛消防編組的應變及顧客疏散逃生動線，以規劃安全逃生路線，讓傷患順利送醫並且即時疏散人群。
新北市消防局長黃德清表示，希望透過平時的演習，來加強消防人員的火場搜救能力，也冀望藉由這樣實地演練的方式，訓練大型賣場自衛消防編組的應變能力，在災害發生時可以冷靜地引導民眾逃生疏散，將災害損失程度減至最低。
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