透過智慧環控系統，青農吳玉麒夫婦能夠在需要時，輕鬆遠端操作溫室裡的相關設備。（新北農業局提供／張志康新北傳真）

從來沒有務農經驗的青農，在新北市農業局協助下，在多雨低溫的雙溪，開設了溫室農場，不僅成功讓作物進入市場，還不定期開放民眾進入農場採摘，活絡雙溪地區的觀光，成為雙溪的新亮點。

青農吳玉麒與周芷萱夫婦是專科同學，畢業後雙雙投入電子產業，兩人都沒有農業背景，在一次親戚聚會中，興趣了想在家鄉雙溪種植草莓想法，便在新北市農業局協助下，向中央爭取經費搭建智慧環控系統以及高架種植床，開始在農場內種植草莓及生菜等作物。

吳玉麒表示，他們的溫室農場分為溫室與室外區，溫室約2分地，以萵苣生菜、草莓等2項作物輪作為主，室外種植區約2公頃，主要栽種絲瓜、苦茶、竹筍等。今年度溫室輪作作物為萵苣生菜類，主打荷蘭萵苣，依照顏色與口感可以分為「紅甜脆」、「綠甜脆」、「綠奶油」等，味道從偏甜到苦都有，能夠滿足不同消費者的需求。

吳玉麒說，他們夫婦從來沒有農業背景，對於作物特性、育苗、施肥等都十分陌生，後來加入了新北市青年農民聯誼會，與農業前輩交流，目前已經慢慢步入軌道。

他透露，有年遇到颱風，他驚訝地發現，他只要透過溫室裡智慧環控系統設定好基本參數，如溫溼度、光線達到一定數值，相關設備如捲簾，會自動開啟，也可透過手機遠端操作，讓他不用冒著狂風暴雨前往溫室視察。

目前農場的主要銷售通路為公司團購與網路銷售，雙溪在地外出工作的民眾在假日返鄉時也很喜歡前往農場體驗採草莓、生菜。新北市農業局長李玟表示，歡迎青年朋友們加入新北農業大家庭，透過建置服務平臺、技術課程、專案協助及銷售通路媒合等方式，提供客製化新農民一站式服務，協助青農深耕茁壯，推廣新北市各地優良農產品，也活絡產地觀光。