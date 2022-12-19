全新竹市10個消防分隊救護車目前均配置12導程心電圖機，可取黃金救命時間，大提升急性心肌梗塞患者存活率。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府19日舉辦「創心醫電公司捐贈4組12導程心電圖機捐贈儀式」，由局長李世恭代表受贈並致贈感謝狀，以表彰企業熱心公益之善舉。消防局表示，此受贈器材補足了竹消防分隊最後1拼圖，全市10個分隊救護車皆配置12導程心電圖機，可取黃金救命時間，大提升急性心肌梗塞患者存活率。

代理市長陳章賢表示，政府力量有限、民間力量無窮，感謝許多善心市民、慈善團體願意投入社會公益活動，為這座城市帶來幸福感。他也肯定消防同仁在救護工作上表現，去年緊急救護救活率31.41％高於全國平均，完全康復8.01％更位居全國第1。

消防局長李世恭則表示，感謝新竹在地企業創心醫電秉持回饋鄉里來守護民眾的「心」，原先僅規畫捐贈2組心電圖機，因得知消防局10個外勤分隊中，已有6個分隊救護車配有12導程心電圖機，尚有4個分隊尚未配置，決定增加捐贈數量為4組，總價值120萬元，補足消防各分隊「守心鏈」最後1塊拼圖。

李世恭說，目前全市共10組12導程心電圖機，均來自民間捐贈，感謝各界踴躍捐贈救護車輛及器材，持續提供民眾更好的到院前救護品質，讓救護人員可以有更好、更安全的救護裝備服務每位市民，共同為搶救民眾生命來努力。

台大竹新醫院急診部、新竹市消防局醫療指導醫師宋之維指出，心臟疾病長年佔據國人10大死因的第2名，根據醫學期刊的文獻指出，透過院前施作心電圖可以縮短患者血管打通20％的時間，並增加10％的存活率，也鼓勵民眾可以多加配合EMT來盡早執行。

消防局同時表示，冬天是心血管疾病好發季節，市民一旦出現疑似胸痛、胸悶症狀，請撥打119申請救護車服務，救護員將在第一時間使用12導程心電圖機監測患者心跳，透過網路即時回傳急救責任醫院，讓救護車在到院前，可讓院端預先做好心導管室的相關準備，爭取治療黃金期。