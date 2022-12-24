高雄三民區今日晚間驚傳火警！旅順街一間透天民宅晚間突然起火，民眾見狀立即撥打119，高雄市消防局獲報，立即出動19車46人前往救援，消防員到達現場時，發現1樓已成火海，正布水線搶救時，發現約80歲的劉姓老翁從旁邊逃出，左腳踝有擦傷，所幸意識清楚，隨後安排救護車送醫。詳細起火原因，仍待火調科調查釐清當中。
今日晚間8時許，旅順街一間透天民宅突然起火，民眾通報119，並稱疑有人受困，消防局獲報，出動十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、新興分隊共19車46人前往救援。
當消防員到現場時，發現1樓已成火海，立即布線救援，在救援過程中，發現民宅1樓堆滿了各類雜物，影響救援進度，所幸不久後，消防員發現劉翁從旁邊逃出，發現劉翁左腳踝有擦傷，所幸劉翁意識清楚，隨後安排救護車送醫。
消防局呼籲，勿在建築物內堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒。另外透天住宅應裝設住宅用火災警報器，能在火災發生時，提早示警，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。至於起火詳細原因，仍待火調科調查釐清中。
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