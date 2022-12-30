指揮中心指揮官王必勝29日說，Omicron第3波本土疫情確定開始，確診數連續多天上升，增幅超過40％，最近更發現重複感染比例上升，約提升到5％，建議盡速接種莫德納BA.5次世代雙價疫苗。台北市長蔣萬安30日也特別前往聯合醫院視察，並強調下星期將召開跨局處的防疫應變會議，確保醫療量能，另台北市疫苗庫存量充足，呼籲民眾儘速預約接種，才能「料敵從嚴，禦敵從寬（編按：市長蔣萬安口誤，正確為料敵從寬、禦敵從嚴）。」

蔣萬安今上午前往聯合醫院和平院區視察，並致贈慰問紅包，感謝醫護人員長期的辛勞付出，蔣萬安表示，整體疫情升溫且確診數攀升，他也特別關注，所以來聯合院區聽取相關的簡報，以及接下來很多防疫措施，希望能夠確保相關的醫療物資、人力，還有整體的量能充足。

不過衛生局長目前仍懸缺，由副局長陳正誠暫代，何時敲定局長人選，蔣萬安表示，相關人事都會盡速來確定跟大家報告，昨天聽了衛生局的相關報告，特別著重在明天跨年晚會，預見人潮一定會非常的多，再來是農曆春節以及台灣燈會，所以我們當然是料敵從嚴、禦敵從寬（編按：市長蔣萬安口誤，正確為料敵從寬、禦敵從嚴）。

蔣萬安也透露，下星期市府會召開跨局處的防疫應變會議，確保整體醫療量能，能夠讓市民安心。同時我也提醒市民，目前的疫苗庫存量是充足的，而且會持續提供接種疫苗的服務，所以只要有需要的朋友都可以上網預約，來確保提高自身的保護力，防範新的變異株。

至於蔣萬安於競選時提出「長照三支箭 用心挺安老」政見，提出6個月內增加台北市500張長期照護床、補助參與計畫的私人機構每床補助每月2萬元、提供有遠距通報救援設備需求的長者每人每月1200元設備補助。

蔣萬安被問到政見何時落實，蔣萬安表示，已經著手盤點台北市整體的醫療量能，所以不管是增加長照病床500床，或是私人機構的補助，都會盡速提出相關的方案，請市民朋友放心。