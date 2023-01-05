位於台北市信義區的ATT 4 Fun商場是台北市知名地標，以多種奢侈服飾品牌、餐廳、酒吧為特點，由於信義區商場的成功，ATT也將眼光放到大直，希望在該區創造另間代表性地標，但本刊卻接獲多名廠商老闆投訴ATT的業主「吸引力生活事業股份有限公司」下單外包給許多廠商施作電影院、KTV後，卻無預警終止開發計畫，讓包商們血本無歸。

拿出厚厚一疊合約資料、設計圖，陳老闆負責ATT大直店的統包規劃，但他卻氣得直指ATT此種作法就像是有計畫的跳票一樣。「他們在業界的名聲一直都不太好，當時是另外一間誠信良好的廠商找我，我才會答應跟ATT配合，但結果卻一樣不好。」陳老闆說。

另一位李姓軟體開發商說，「我是負責他們KTV設備的軟體廠商，我想說他們公司這麼大不可能會倒，之後他們訂出交付的期限很趕，所以我們公司卯起來幫他們做，成品也交出來了，結果卻跟我說計畫取消。」

廠商拿出許多施工照片表示，大部分廠商都已經進駐動工，但開發計畫卻無預警停止，害他們慘賠數千萬元。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，光是李姓軟體開發商因為計畫暫停即虧損了200多萬元，同時受害的餐廚設備廠商虧損80萬元，而負責統包規劃的陳老闆則虧損近400萬元，然而受害的廠商還不只這些，有負責音響的廠商也虧損近百萬元。

「當時他交期很趕，說要快點弄出來驗收，我當時緊急從國外叫貨，臨時要供應商給我一批音響，這些音響都不便宜，是KTV專用的，而且如果不是賣給KTV，一般人家中根本不可能裝這種大型音響，所以我叫進來之後，現在只能堆在倉庫，也不知道哪時候賣得出去。」林老闆說。

本刊調查，吸引力生活事業股份有限公司又稱：ATT 4 Fun，由吸引力集團以及宏泰集團、昇陽建設合作成立，目前在台北市信義區、內湖區都有分館，同時也將在台中市烏日區開設分館，但如今內湖、烏日館的營業計劃，因為疫情衝擊而暫停。

位於信義區的ATT商場是台北市知名地標，過去屢屢創下銷售佳績。（圖／翻攝畫面）

據了解，該公司的金雞母位於信義區的ATT商場，地上二樓與台北信義威秀影城、臺北南山廣場、台北101之間有空橋聯接。最初原為紐約紐約展覽購物中心，2010年8月，吸引力集團斥資12.5億元針對紐約紐約展覽購物中心進行封館改裝，最後以ATT 4 FUN開業。

在疫情衝擊前，ATT 4 FUN的年營收逾50億元，然而疫情肆虐全台，百貨業也陷入寒冬，「雖然我知道生意難做，但不能把他們（ATT）的損失轉嫁到我們身上吧。」林老闆表示，目前已有多間廠商組成自救會，準備對ATT提告，盼藉由司法途徑討回自己的血汗錢。

對此，ATT集團表示，因為疫情狀況未見明朗，公司暫時停止後續發包工程，以及驗收工程，並沒有如廠商所述不處理、擱置等情形，目前公司該項工程的後續方案尚在評估中。

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