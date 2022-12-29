台東縣海端鄉霧鹿林道3公里早上7點30分發生一起翻車意外，初步了解，車內共有3人，但其中2人現場失去生命跡象，因事發地點位於山區較偏遠，目前正將傷患送往關山慈濟醫院中，警方表示，事故發生原因及詳細情形正在調查中。