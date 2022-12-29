台東霧鹿林道驚傳翻車 2人OHCA緊急送醫搶救 09:212022/12/29 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東縣海端鄉霧鹿林道3公里早上7點30分發生一起翻車意外，圖為關山慈濟醫院。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣海端鄉霧鹿林道3公里早上7點30分發生一起翻車意外，初步了解，車內共有3人，但其中2人現場失去生命跡象，因事發地點位於山區較偏遠，目前正將傷患送往關山慈濟醫院中，警方表示，事故發生原因及詳細情形正在調查中。 開上高架原地倒車！ 貨車後方追撞「車頭壓扁」2人慘死 台61線觀音段6車連環撞 BMW車頭爛毀2人傷送醫 寒流來襲「先開冷氣再換暖氣」 高公局揭行車4危機 #霧鹿林道 #翻車 #關山慈濟 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樹林保安市場 攤商盼解除無車管制 04:102022/12/25 地方新聞 疑疲勞駕駛釀禍 轎車撞路樹車頭全毀2人輕傷 13:362022/12/26 社會 人妻撞見丈夫與小三「滾床」 她跳窗逃挨告 渣夫PO家族群：想擁有2人 08:402022/12/16 社會 周予天撇新歡搬張豐豪救火 分手席惟倫2人仍PEACE 18:292022/12/17 娛樂 2日累計破千人！ 金門小三通專船登記今352人辦理 19:172022/12/26 生活 夫妻吵架嚇壞用路人！她跳車慘摔被丈夫丟包 還慘吞1罰單 10:312022/12/27 社會 林俊傑大馬開唱哽咽落淚「神秘人物」 戴工作證直闖後台 14:452022/12/19 娛樂 世紀暴風雪持續影響紐約州和空運 全美至少62死 16:002022/12/28 國際 台東霧鹿國小利稻分校教師宿舍今動土 盼留住偏鄉教師 16:022022/12/23 寶島 北斗擊敗GPS 主導陸導航定位 04:102022/12/23 全球財經 樹林保安市場攤商反映人潮遞減 盼解除無車管制 12:422022/12/24 生活 酒後找代駕還是栽了 警見貓膩一查不得了2人都遭送辦 13:192022/12/18 社會 台北人行道1設計驚呆老外 登都市地獄版 網：這裡更慘 15:472022/12/26 生活 寒流挾雨氣溫狂降 彰縣2人送醫命危 消防：難辨原因 11:172022/12/17 社會 臉丟到國外！台男北海道酒駕被捕 嗆警1件事被罵爆 12:592022/12/20 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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