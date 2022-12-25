新北一名人妻今年結束出差返家，卻意外在瀏覽家中電腦時，目擊一名陳姓女子傳訊稱呼張姓丈夫為「老公」，甚至女兒還問她，「媽媽，爸爸的老婆不是你嗎？為什麼有別的女人叫爸爸老公，爸爸還叫他老婆？」讓她傷心欲絕，憤而控告2人求償。新北地院審結，判2人須連帶賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，張妻主張，今年1月初自海外返家，同月中在家瀏覽家中電腦時，意外發現跳出的LINE通訊軟體通知中，一名陳姓女子稱呼丈夫為「老公」，當時丈夫坦承有與陳女曖昧聊天，承諾不再繼續聯絡。

張妻表示，未料丈夫食言，甚至還讓小孩看到聊天紀錄，年幼的女兒還詢問她，「媽媽，爸爸的老婆不是你嗎？為什麼有別的女人叫爸爸老公，爸爸還叫他老婆？」，女兒還看見「老公抱抱、老公親親、老公睡睡」等訊息，讓她大受打擊，持續就診精神科，認為2人的行為已侵害她的配偶權，依法請求連帶賠償100萬元。

對此，張男與陳女稱，憲法不再強調婚姻制度性的保障，轉為尊重婚姻關係中配偶的雙方平等、自主的個人性自主決定權，故認為通姦或相姦行為並沒有侵權，張妻的主張無理由。

新北地院審理時，法官勘驗證據，發現陳女曾傳送數張上半身裸照、私密處等照片給張男，互動與一般交往中的男女朋友無異，顯然逾越普通朋友社交往來，此外，陳女也曾詢問張男，「是不是我放手了，你們夫妻倆就可以再回到過去」等語，顯見陳女知情張男已婚，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判2人應連帶賠償張妻10萬元為適當。可上訴。