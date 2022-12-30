女星阿諾（本名涂珊）過去擔任《食尚玩家》主持人，甜美外型加上談吐有條受廣大觀眾喜愛，2017年嫁給工程師男友，婚後育有1女兒，但今年4月離婚後獨養2歲女兒，讓許多粉絲都很不捨。阿諾近日作客造型師好友李明川節目，透露買房背後原因，惹哭對方，也感動大批網友。

李明川的YouTube頻道推出新企劃，第一集找來好友阿諾分享對「家」的看法，阿諾透露原本覺得租屋可以不定期換環境還不錯，但有了小孩之後就想要有自己的家；她說現在想跟女兒說，「妳要去哪裡都沒有關係，但是有一天妳要記得，這裡有一個家」，讓一旁的李明川秒噴淚。

阿諾近日作客造型師好友李明川節目，透露買房背後原因惹哭對方。（圖／摘自《李明川在這啦》YouTube）

其實阿諾在恢復單身後，她就曾分享買房的好消息，送給自己一間房子，「那個地方屬於我跟我孩子的，我們可以很自由自在的使用，可以隨著心意去變動」；而先前阿諾與女兒有搬過2次家，如今終於有自己的家了。

阿諾在2015年宣布與人在美國Google工作的工程師男友訂婚，儘管一度傳出分手，但阿諾特地飛到美國追愛，二人2017年公開已完成結婚登記喜訊，2020年生下女兒「丁香魚」，升格人母；豈料，今年4月阿諾被爆料因雙方個性及聚少離多問題，已秘密離婚，隨後她也低調承認離婚一事，表示接下來只想做好孩子的媽媽。