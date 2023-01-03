日本綜藝節目《幸福！貧窮女孩》（幸せ！ボンビーガール）訪問一位號稱「日本最節省女孩」的田母神咲，她18歲時就立志要在34歲前買房，最後花了15年，不僅在33歲時買下3間房，還實現夢想開了一間貓咪咖啡廳。

田母神咲透露，大學畢業後就進入地產公司上班，並將大部份的薪水存下來，過著省吃儉用的生活，像是在超市只買半價跟有折扣的食材，一日三餐控制在日幣200元（約新台幣50元）以下。早餐大多只用一片吐司加上一點果醬打發；午餐通常是鮭魚配飯；晚餐則吃烏龍麵加上便宜的新鮮蔬菜，相當於每餐只花新台幣16元左右，甚至為了省錢也不買碗，直接使用鍋子吃飯。

除此之外，田母神咲穿的都是親友給的二手衣，家具也全是回收來的；尤其是她堅持以個位數為單位詳細記帳，就算是1元也會仔細計算，嚴格記錄所有零碎的生活開支，就這樣一點一滴省下大筆購屋資金。

田母神咲27歲斥資1000萬日幣（約新台幣250萬元）買了人生第一間房，2年後又貸款買下1800萬日幣（約新台幣450萬元）的房子，並改成分租套房，一邊收租一邊存錢；很快她又在33歲時買下市價2700萬日幣（約新台幣675萬元）的第三間房，達成當初設定的置產目標。

田母神咲透露，現在她每個月入袋的租金再加上當月的薪水，約莫40萬日幣（約新台幣10萬元），她計畫將其中的38萬日幣拿來還房貸，並繼續存錢買房；而她夢想中的貓咪咖啡廳也已順利開幕。