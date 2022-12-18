高雄市鼓山區蓬萊路18日下午5點多，高雄香蕉碼頭傳出有學生落水意外，1名國中男學生，不慎失足落水。高雄港務消防隊出動蓬萊及二港口分隊，共4車6人前往現場尋獲男學生；阮綜合醫院表示，救護車於晚間7點47分送到急診，到院前已無生命跡象，目前已聯繫上祖母前來，院方稍晚於晚間8:25分宣告死亡。

據了解，當時有4名學生到棧貳庫岸邊遊玩，該名男同學疑似在岸邊看海時不慎失足落海，隨後就立刻沉入海面，經大批搜救人員到場摸黑搜救，終於在晚間7點34分找到該名男同學，但人已經無生命跡象，緊急CPR並送往醫院急救。高雄港務消防隊蓬萊分隊分隊長邵冠領表示，今天天氣寒冷水溫低，能度見差，最後是距離約岸邊約5至6米遠找到人。

阮綜合醫院表示，救護車於晚間7點47分送到急診，到院前已無生命跡象，目前已聯繫上祖母前來，院方稍晚於晚間8:25分宣告死亡。