高雄大寮昨（23）日下午發生一起火燒車事故，一輛貨車載著準備要回收的舊衣，行經台88時，發現旁車猛按喇叭，又聞到異味，駕駛才發現車輛後方冒黑煙，趕緊停路邊，所幸無人傷亡。行車紀錄器畫面曝光，整輛車如同「火球」般燃燒直衝，讓網友驚恐表示「這是在拍哪部電影啊？」。

消防人員抵達趕緊灌水搶救，可見車上所載的舊衣都燒成焦黑。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

整輛貨車陷入火海，消防人員緊急滅火。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

大寮區鳳林二路及市188交叉路口，昨（23）日下午4時許發生一起火燒車事故，從遠處就可看見竄出濃黑煙，只見車輛陷入火海，消防人員緊急到場滅火，所幸無人傷亡，也沒有影響交通，但車上所載的物品全燒成焦黑。

據了解，劉姓駕駛（49歲）欲前往大寮的舊衣回收桶回收舊衣，路程行駛中山高速公路接台88快速道路，下交流道時，聽聞隔壁車輛猛按喇叭，同時聞到煙味，駕駛轉頭後發現車輛後方冒黑煙，看不出是何處起火，趕緊停靠路邊下車查看，才發現舊衣後方火勢猛烈，旁邊路人見狀協助報警，路途中皆無與人發生碰撞、無交通違規、也無亂扔煙蒂，發生火災原因由消防隊鑑定。

有網友將行車紀錄器影片上傳至臉書社團「爆料公社」，只見畫面中藍色貨車如同「火球」般燃燒，但駕駛仍持續逼近前方車輛，驚悚畫面讓原PO直呼「嚇死我了」，貼文曝光後引發熱議，網友紛紛驚恐表示「希望駕駛平安」、「厲害，都這樣了還開到路邊停車」、「司機有下車沒事！」、「這是在拍哪部電影啊？」、「速度與激情！」、「惡靈戰警台灣版…」。