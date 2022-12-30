高雄今年夢時代、明年元旦高雄流行音樂中心兩處將舉辦跨年晚會，眾星雲集，勢必吸引許多民眾前來。為達大眾運輸最佳化，高雄捷運公司表示，31日、明年元旦將延長並加密捷運、輕軌營運時間，且關閉鄰近車站上下車，呼籲民眾鄰近站下車前往會場。

今年跨年，高市府將於31日在夢時代舉辦「夢時代跨舊年」、明年1月1日於高雄流行音樂中心舉辦「高流迎新年」兩場跨年晚會，為提供最佳大眾運輸服務，高捷表示，31日、明年1月1日將延長捷運、輕軌營運時間，捷運至凌晨2時、輕軌為凌晨1時30分。並且離場階段輕軌班距縮短為6至7分鐘，捷運班距為3至4分鐘，

高捷公司提醒，31日將關閉下午5時起，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放上下車至凌晨1時30分止；1月1日當天晚間8時起至營運結束時間凌晨1時30分止，輕軌C11真愛碼頭站及C12駁二大義站均不開放旅客上下車。

高捷公司指出，前往夢時代跨年民眾，建議搭乘捷運至R6凱旋站（往三號出口）前往；前往高雄流行音樂中心跨年則可搭乘捷運至O2鹽埕埔站下車前往會場。

高捷公司推出「蜜瑪連線～歡樂同萌會」輕軌彩繪列車，也將延長行駛時間至明年1月2日，而高捷公司特邀請台灣超人氣插畫家咻咻熊繪製一系列可愛的「女孩與咻咻熊」捷運彩繪列車，即日起也將不定期行駛於捷運紅線至2月28日。

高捷公司提醒民眾搭乘捷運多加使用電子票證，不需久候購票即可通閘搭車。另外小摺族注意！為維護整體乘車安全，高捷公司提醒，請勿攜帶摺疊腳踏車上車廂，將從31日下午1時起停售捷運系統腳踏車客票，波波球（發光汽球／告白氣球）等物品或其他危險物品也都禁止攜入車站，籲請民眾配合，以維護個人及其他乘客安全。