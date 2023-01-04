經典款真的不會退流行！一名網友昨天在捷運拍下一張有趣的照片，發現5名乘客都穿NIKE球鞋，其中3人穿著同一雙白色Air Force1更是大撞鞋，原PO笑翻「等等去買一雙」，文貼出後，網友還透露這雙NIKE白鞋已經流行40年。

原PO在臉書「路上觀察學院」發文，昨天（3日）搭捷運時往地上一瞄，發現附近5名乘客的腳上竟然不約而同都穿NIKE球鞋，其中有3人腳踩同款白色Air Force1，直呼「能撞鞋，一定是好鞋」，馬上心動想去買一雙。

而這張乘客大撞鞋照片吸引1.2萬名網友按讚，紛紛笑翻：「真的是同班同鞋！」、「這鞋我20年前讀國中流行的，現在還流行喔」、「而且還一樣髒」、「這超多人有的！」勾起大家回憶「這雙是我15年前班上有至少1/3的同學會穿的鞋。」

還有人表示，「好穿啊，我20年來只買AF1，不穿其他鞋的，穿壞好幾雙了」、「AF百搭啊」、「經典不會退流行」。Air Force是美國運動用品店NIKE生產的鞋款，最早生產於1982年，至今已過40個年頭。