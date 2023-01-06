兔年報到，不少人在新年添行頭增強運勢，百貨業者分析，今年疫情退燒，民眾出門意願高，機能服飾相比去年同期增長至少1成。服飾與運動品牌看好趨勢並順應春節推眾多繽紛花色、萌兔設計單品搶攻荷包，以多功能、搶眼色系營造時髦穿搭，走出戶外瞬間釋放活潑魅力，兔子圖示躍上鞋面也象徵「兔」飛猛進討吉利，間接推升春節買氣。

GAP春節系列服裝以討喜紅色和兔巴哥作為設計主軸，男版長袖T 1999元、兒童長袖T 1299元。（GAP提供）

提到過年服裝，讓人立刻聯想到大紅色的喜氣衣裳，快時尚品牌GAP就攜手卡通《Looney Tunes樂一通》，以主角兔巴哥作設計打造復古潮流，透過充滿喜氣的紅色貫穿全系列，混搭黑色增添時尚感，大學T、外套上隨處都能看到兔巴哥調皮身影。潮流品牌New Era同樣和《樂一通》攜手推出「Looney Tunes」新年系列帽款，2款成人經典9FORTY老帽款及1款9FIFTY兒童帽款，充分注入卡通中多位人氣角色滿滿的逗趣魂。

New Era「Looney Tunes」新年系列帽款充分注入《樂一通》多位人氣角色滿滿的逗趣魂。（New Era提供）

The North Face兔年新春系列探索農曆新年文化多元靈感，1996 Nuptse羽絨外套延續簡約機能時尚，加入兔年專屬印花洋溢新春氣息，以經過 RDS 認證的 700 蓬鬆度鵝絨填充，搭配 DWR 輕質耐磨防潑水衣料，告別臃腫厚重，輕鬆自在地展開冬日歷險。

lululemon「Tied Waist Half-Zip 運動外套」講求運動或外出都百搭，5280元。（lululemon提供）

運動品牌不落人後，lululemon新春限定系列也以喜慶新春色彩為主，飾以兔子圖案搭配爍金及蝴蝶結元素，寓意美好祥和，此系列涵蓋多款運動服裝及配飾，滿足瑜伽、跑步及外出等不同需求，想擁有紅色為主的開運穿搭，不妨試試Tied Waist Half-Zip Sports外套搭配Water-Repellent Knotted運動褲，兼具精緻格調與俏皮感。

NIKE「年躍新高」系列集結籃球、街舞、跑步、運動生活等豐富款式選擇，為新年運動造型增添新意。（NIKE提供）

運動鞋履方面，許多品牌將兔子元素融入設計，呼應強勁腳力、步步高升寓意，好比NIKE「年躍新高」系列就巧搭象徵如意和吉祥的白兔，輔以傳統書法創作形式帶出中國新年年味；另也結合象徵健康長壽的松柏和柳樹帶來祝福，透過喜慶印花圖案貫穿整體。

adidas JELLY BOUNCE跑鞋以毛絨鞋舌加鞋後跟毛絨兔尾巴設計呼應兔年，造型相當萌趣，3290元。（adidas提供）

adidas兔年限定鞋款飽含創意，男款主打全新Alphaboost系列，造型效仿賽道上奔馳的跑車並維持彈性與舒適，鞋內側還藏有小巧思，暗藏「兔年金幣」象徵新年好運，鞋舌上還有「兔飛猛進」字樣討喜；女款則主打經典的JELLY BOUNCE跑鞋，毛絨鞋舌加鞋後跟毛絨兔尾巴設計，可愛十足，鞋面拼接透氣網布訴求舒適腳感。

PUMA MB.02 Phoenix浴火朱雀主題鞋款，以紅色與金色設計展現神獸的威武感，4480元。（PUMA提供）

喜歡穿搭配色刺激視線的民眾，或許可以考慮PUMA推出的MB.02 Phoenix浴火朱雀主題鞋款，品牌巧妙運用LaMelo Ball系列一貫的翅膀元素做延伸，鞋面以酒紅配金色呼應「朱雀」含義，右腳鞋舌上也有書法家朱敬一所作的朱雀紋瓦加深主軸，並強調輕量與高緩衝並存的兩大機能。