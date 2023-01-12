新春不用出遠門 桃園公園好好玩

升格後桃園打造56座主題式共融公園，桃園市精選6座公園，

具備體能訓練、全齡設計、生態自然、趣味主題，一次推薦給你！

▲大有梯田公園

擁有特殊梯田景觀及豐富設施，動靜皆宜，有吃有喝，適合待上一整天；森林挑戰區的遊戲場分齡設計，大孩小孩都可以來一場叢林探險；田園生活體驗區可以品嚐瓢蟲造型土窯現烤Pizza；稻埕廣場遊戲區，有好玩的磨石子溜滑梯和沙坑，還有不定時街頭藝人表演；生態梯田區，以梯田為舞台，田埂為座席，是欣賞大自然的最佳觀景區。

■桃園區民富十三街底

▼大溪埔頂公園

擁有大片綠地與茂密樹林，順應樹下空間打造出自然遊戲場，包括最受歡迎的高空溜索，設置在大樹環繞的小坡上，盪著溜索宛如小泰山！大榕樹下設置滾輪軌道，

滑滾輪時仰望上方綠蔭，感受更特別。藏在樹林中的半圓樹屋，更是玩躲貓貓的秘密基地。

■大溪區公園路與埔仁路交叉口

▼觀音水之丘公園

桃園許多用來養殖的埤塘岸邊，常佇立著柱狀飼料桶，位於水之丘公園的飼料桶，卻是可以爬上爬下的遊戲塔！配置3道不同高度的溜滑梯和滑草坡，小朋友可以挑戰膽量，長輩也可沿著步道散步，享受公園怡人風景。

■觀音區成功路與大觀路一段交叉口

新勢公園

新勢公園。（圖／桃園市政府新聞處）

老街溪整治後成為都會親水廊道，一旁的新勢公園以「海洋」為概念打造遊戲空間，有色彩繽紛的海洋生物彩繪、攀爬小坡與溜滑梯，還有兩隻海龜雕塑、河川造型玩沙台、挖土機等；玩不夠的話，還有宇宙旋轉遊戲組及共融親子鞦韆，周圍也貼心設置座椅及體健設施，方便家長陪同，適合老中青三代同樂。■平鎮區中原路與延平路一段交叉口

▼永福羅漢松公園

比鄰於中壢一號社宅，保留著百年老廟永福宮，不只廟前有茄苳老樹廣場，還有百株羅漢松與貫穿其中的埔頂支渠水圳相互輝映，充滿人文與水文特色。「地景遊戲場」彰顯桃園台地地形與霄裡特色，打造起伏的小丘、攀岩塊與沙坑，不只白天好玩，入夜的照明也讓公園別具趣味。

百年廟宇及傳統水圳融入永福羅漢松公園景觀。 （圖／桃園市政府新聞處）

■中壢區中山東路三段與龍福路交叉口

（桃園市政府廣告）