高雄一名謝姓老婦因不滿樓上鄰居黃姓男子太吵，竟在凌晨將「泡菜」倒進黃男置於門口鞋櫃上價值8800元的限量版球鞋裡，害黃男珍藏的球鞋及一旁的安全帽臭到報廢；法官認為鞋子內部已完全吸附浸透泡菜汁液，難以完全清潔乾淨而不受殘留物質影響，因此判謝婦應給付黃男1萬2千餘元，可上訴。

據判決書指出，黃男與謝婦為上下樓層之鄰居關係，但彼此間有紛爭，謝婦在去年1月18日凌晨4時許，至他的住處門口將廚餘倒入置於鞋櫃上之限量版鞋子裡，並滴灑汁液在門口地板及鞋櫃上之安全帽。事後黃男請人清潔了3次才消除髒污及異味，共支出清潔費用6千元；但鞋子及安全帽均因髒污而不能再使用，又鞋子因屬限量版，目前已無販售，網路上找到之同款但不同色之鞋子標價為8800元，氣得他向謝婦提告求償共1萬5千餘元。

法庭審理時，謝婦辯稱只是把泡菜放到鞋子裡，雖然有水流出來，但沒有流得滿地板都是，另外也沒有潑灑到安全帽。

法官認為鞋子經含有汁液之泡菜塞進，黃男發現時可知約已歷時4小時30分鐘，鞋子內部應已完全吸附浸透泡菜汁液，泡菜本身又屬發酵食品，縱經清洗，其內層恐已難完全清潔乾淨而不受殘留物質影響，其功能及效用難認並無減損；另清潔人員所稱黃男住家門口板地乃舊公寓類磨石子式材質，易滲透髒污異味等情，則汁液發酵滲透而增加清潔難度亦可想見，因此判謝婦應給付黃男1萬2千餘元，可上訴。