位於復興西區勞宅共有7戶空戶，目前屋內內部狀況。（洪靖宜攝）

高雄市勞工局釋出11戶少量「勞宅」讓勞工承租，每戶28坪，每月租金僅3500元，不少人聽到金額直呼「便宜！」，從1月1日起開始受理申請，不過，目前仍未收到申請。實際來到位在復興西區的勞宅，周邊有市場、銀行，又靠近三多商圈，生活機能不錯，又有電梯，但屋齡已達40年，看得出裝潢有些老舊，不過有人認為不是問題，畢竟在外租屋無法看到如此低的金額。

位於復興西區勞宅共有7戶空戶。（洪靖宜攝）

大樓附近就有菜市場。（洪靖宜攝）

位在復興西區勞工租賃住宅，是有電梯的大樓，對面就是銀行、菜市場和超商，大樓下方有早餐店、飲料店、美髮店等，生活機能算是不錯，又鄰近三多商圈以及捷運，進到屋內，28坪大的空間，均隔成3房2廳1衛的配置，每間均有採光通風，但看得出40年的屋齡，裝潢及內部設計偏老舊，但月租金僅3500元。

附近居民聽到全直呼：「非常便宜！」，有人說：「很便宜！外面租房很貴，一般都要近萬元」，也有人說：「28坪很大間耶！這裡是精華區，靠近三多商圈，相當方便，附近也有捷運和學校」。

高雄市勞宅目前在前峰東區、復興西區共174戶，是為協助勞工朋友解決居住問題，減輕租屋經濟負擔，即日起至1月31日止，開放受理申請，前峰東區勞工租賃住宅4戶，與復興西區勞工租賃住宅7戶招租，2月份將公開抽籤，依順序來分配住宅。

由於申請人資格須年滿20歲，設籍高雄市滿6個月，受僱於在高雄市登記設立營業人之事業單位，或加入高雄市產、職業工會直接勞動者、或服務於市府所屬各機關技工、工友；且申請人、配偶及共同生活直系親屬合計達3口以上，均無自有住宅者，需要填寫申請表、戶籍謄本、近期勞保投保明細表及服務證明書正等相關文件，因此現在仍未收到申請。