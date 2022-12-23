為了提供高雄父母親在幼兒托育相關補助及資源，高雄市勞工局推出「好神托2.0」APP，不過評價低，且僅有9個功能，要更新又得花費不少錢，因此勞工局全新推出「高雄市性別友善就業與照顧資源專區」網頁，不需下載，也能隨時更新資訊，一共彙整6個局處，從托兒資源、顧老資源、就業資源到違法公告都有，最終目標就是希望勞工能安頓好家中小孩長輩後返職場，提升勞動參與率。

原本提供高雄市的爸爸媽媽們幼兒托育相關補助及資源的查詢服務APP「好神拖2.0」，僅能連結9個功能，且評價僅3顆星，使用者主要反饋訊息量少，因此高雄市勞工局決定推出新版「高雄市性別友善就業與照顧資源專區」響應式網頁，將原有APP改版升級成響應式網頁，不僅不需要下載，也能隨時更新市府資訊，也更節省成本。

該專區由勞工局負責彙整資源，整合包含社會局、衛生局、經發局、交通局、青年局、勞工局共6個局處資訊，包含托兒資源、顧老資源、就業資源、違法公告等資訊，只要按下想了解訊息，就會直接連結到相關頁面。

勞工局說，該專區的設立主要是供上有老下有小的勞工使用，凡是能顧好家中的長輩跟小孩後，就能重返職場，初衷和最終目標就是希望能提升勞動參與率。該專區已經上線啟用，並在臉書、網路或是宣傳單推廣，

目前使用過的民眾不多，不過婦女權益委員會會員有給出反饋，希望能加入新住民需求，或是在語言上能更多元，但法規或公告若是要轉換各國語言仍需要一些時間和努力，勞工局說，都會逐步改善。