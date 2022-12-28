今年是迎接疫後開放國門的第一個跨年夜，加上跨年夜適逢星期六，預估假日的跨年人潮將會比往年平日更為踴躍，不過根據中央氣象局天氣預報，今年的跨年夜受到東北季風影響，水氣偏多，估計將會是濕冷的天氣，民眾想參與跨年得做好萬全準備。萊爾富迎接跨年，全面備戰搶攻跨年倒數商機，為便利前往觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，鄰近台北市政府的萊爾富北市信彩店將於31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，節省民眾排隊結帳的時間。

此外，萊爾富也祭出跨年熬夜狂歡必備的提神飲品咖啡優惠，12月31日至2023年1月2日於Hi-Life VIP APP內的「整買零取」專區推出大杯系列的特濃美式咖啡30杯或特濃拿鐵咖啡25杯，不限冰熱，特惠只要888元，象徵迎接2023年的運勢「發發發」，幫民眾提神、暖心迎新年。

每年的101跨年煙火是許多民眾跨年必定朝聖的主要景點之一，今年台北101跨年煙火更以「關懷世界 閃耀夢想」為主題，宣布將施放長達300秒的璀璨視覺大秀，更首次結合多媒體效果，打造四面360度展演，相較過去僅於大樓北面展演，今年實現讓各角度觀看的民眾都能共同享受濃郁的新年氛圍與喜悅，而跨年演唱會卡司陣容更是堅強，大咖歌手眾星雲集，更為今年101跨年增添可看性與期待，萊爾富也預估在中午過後到元旦凌晨，都是跨年來客的高峰，為滿足跨年民眾的各項需求，今年不僅在台北市跨年一級戰區萊爾富北市信彩店增加10倍的人力、商品，更因應跨年人潮調整門市的動線與商品陳列，尖峰時段也會安排專人引導，屆時將能縮短門市結帳時間與加快補貨的速度，讓民眾更加順暢進出門市選購所需的商品。

而咖啡和熱食向來是跨年民眾最青睞購買的品項，如現煮咖啡、茶葉蛋、關東煮、熱狗、飯糰、麵包、瓶裝水，每年都大賣，還有狂歡必備的休閒零嘴、飲品、酒品等商品，銷售對比平日皆有逾十倍的成長；另外像是功能性商品，如雨具、暖暖包、蓄熱衣，甚至可達平日銷量的70倍。