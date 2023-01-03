《2023高雄跨年亞灣未來市演唱會》於跨年夜在夢時代舉行，在高雄市政府以及民視團隊的規劃下，由三屆金鐘最佳主持人獎的「浩角翔起」搭檔NO.1女神「白家綺」主持，全段收視開盤大獲全勝全台第一，4歲以上平均收視1.30，總收視人口1042000人次。

其中第一段收視高達1.89，由白家綺、張家瑋、蘇晏霈、謝京穎、楊淨宇、波波蓁以及28位崇右科大舞群組成跨年限定「PT Girls」，最高收視來到2.65，勁歌熱舞唱跳12分鐘還在台上用禮物槍射出玩偶送給觀眾，炒熱氣氛讓現場瘋狂，也被網友盛讚「地表最辣」，從紅色舞衣閃亮短裙舞衣，直接在台上快速換裝銀色低胸上衣搭配超級短褲，更是被形容「峰峰到天邊」，果然收視開出「最高」一片天。

眾8點檔女神，吸引粉絲目光。（民視提供）

收視第二高來到倒數前的天生歌姬「A-Lin」獨家壓軸獻唱，帥氣黑色牛仔帽搭配牛仔超短褲裝扮，讓她在台上幽默說「超害羞」第一次穿這麼「短」，直率個性更是圈粉無數，帶來的六首歌讓網友暴動洗版「超扯得好聽」來歌頌偶像天后，收視最高點達1.79。第三高1.75落在可甜可辣的「Kimberley陳芳語」在跨年夜超性感歌姬氣勢出場，穿著鑽石鑲邊的超辣表演短洋裝，搭配玻璃絲襪，讓網友直喊「美爆」，還有網友形容像是在看好萊塢大秀，能在高雄跨年看到真是太幸福。

《2023高雄跨年亞灣未來市演唱會》在夢時代首度打造「進行式」及「未來式」雙面舞台，兩面都是搖滾區的獨特舞台，搭配六座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，豪華又絢麗，讓觀眾可以雙倍震撼、雙倍搖滾260度超廣視野欣賞今晚的表演。

倒數後，還有萬眾期待的180秒「亞灣跨年花火」，總計施放32發、最大達8吋的高空花火，搭配3D特效煙火及燈光秀，帶來最精彩的視覺饗宴，讓所有收看的觀眾以及到場的粉絲直呼太幸福了。