台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

行政院主計總處最新統計顯示，111年上半年台中市失業率為3.6%，低於全國平均且為六都最低；勞動參與率為61.5%，不僅創台中市歷史新高，更是全國最高。台中市市長盧秀燕表示，台中能達到這個成績，一個重要的因素在「科技」；面對疫情，台中市政府協助企業舉辦「視訊面試」，首度用公部門的力量推廣，協助許多民眾順利就業。此消息引熱議，不少年輕網友則直呼羨慕，紛紛抱怨許多都市金玉其外，但在就業上卻有許多角落仍待關心。

得知台中市創下3.6%全國最低失業率喜訊，盧秀燕27日在臉書發文表示，很多朋友好奇「台中為什麼能做到失業率六都最低？」她要跟大家分享，台中改善民眾就業的方法很多，其中一個重要的因素在「科技」。

盧秀燕指出，疫情襲來改變了民眾的生活，現在大家很熟悉的視訊會議，已是成熟、便利的技術，幾乎融入日常生活中。企業需要人才、市民需要求職，但過去面對面的「面試」造成大家的染疫疑慮，而台中市政府協助企業舉辦「視訊面試」，首度用公部門的力量推廣，更首辦AR／VR專區，建置虛擬職場環境介紹及面試穿搭系統，增強求職者建立職場認知及信心，協助順利就業。「3.6%」這個成績來自眾人的努力，她也要特別感謝第一線的公務同仁。

此文獲湧入破5500個讚與近400則留言，迴響極為熱烈。有網友表示：「我家的市長最棒！台中加油！」「因為您是政治家不是政客，是心中把人民放在第一位的市長，不是把政黨利益、選舉擺在第一位的無良之徒！」也有不少網友留言：「新竹市不是只有科技業，過去狂蓋面子工程，希望新任市長能一掃前弊，關注我們這些身處角落的年輕人」、「高雄年輕人表示羨慕」、「台北市過去8年都在停滯，年輕人超崩潰」、「2018後悔投民進黨，希望民進黨幾位市長能多學學盧秀燕」。