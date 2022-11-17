11月10日美股及11月11日台股突然出現急行軍大漲的行情，對空手的投資人形成一大挑戰，該進場布局？還是等升息風暴確定平息後再布局？匯豐投信投資長韋音如表示，有兩個投資策略較適合當下的環境。

韋音如指出，「微幅衰退」下利率的走勢會如何，對於投資人來說又有什麼意義？可以觀察11月10日美國公布通膨數字低於市場預期後，當天美國10年期公債殖利率從4.04%下跌22個基本點，來到3.82%，市場預期未來聯準會升息速度與幅度可能下降。在這樣升息可能接近尾聲的情況下，投資人應思考接下來的布局策略，為接下來市場可能出現的變局做好準備。

從「匯豐情緒與部位綜合指數」來看，過去這個指標只要觸及10%或以下，代表投資人非常保守，通常是市場的低點，2022年10月31日所在的位置約在30%左右，代表投資人心態較為悲觀，但沒到非常悲觀的地步，假設通膨在2022年第4季達到高點後走緩，聯準會升息也在2023年第1季見頂，代表今年風險溢價已經拉高，預期明年市場波動大但再大跌的機率相對小，一旦市場氣氛轉好，市場隨時可能出現反轉向上的機會，因此，投資人應選擇適當標的逢低分批加碼布局。

韋音如進一步提到，有兩個投資策略較適合當下的環境；首先，觀察台灣投資人偏好的非投資等級債券，與股票的相關性較高，相對較難達到分散風險的目標，反觀若投資於投資等級債或資源債等相關標的，與股票的相關性相對較低，分散風險的效果相對較好。

第二個投資策略是保守型多元資產組合；從過去的歷史經驗來看，無論是市場走高或走低時，根據統計，保守型多元資產組合近3年的報酬率優於非投資等級債，因此，風險偏好較債券高的投資人，不妨考慮股債兼備的保守型多元資產組合產品，可獲得較高的風險調整後報酬。