受到市場傳聞光寶科(2301)預計出售非核心事業「多功能事務機部門」給大陸立訊，恐導致年營收將減少百億元影響，近期外資及投信同步調節光寶科，今天光寶科盤中股價逆勢走跌，對此，光寶科表示，不評論市場傳聞；而產業人士認為，若此傳聞為真，光寶科可望更聚焦在核心雲端及車用等業務，進一步優化光寶科產品組合，對光寶科未來的毛利率及獲利將有正面助益。

光寶科近幾年將業務聚焦在「電動車」、「5G & AIoT」、「雲端運算」與「智慧電網」等領域，繼手機鏡頭模組之後，市場傳聞光寶科預計出售非核心事業「多功能事務機部門」給大陸立訊，希望能集中資源發展核心業務。

儘管受傳聞影響，外資及投信連兩天大賣光寶科，外資更是連4個交易日賣超，致使光寶科今天盤中股價持續探低，但產業人士多正面看待此事，認為若順利出售，光寶科年營收雖然可能減少約百億元，但公司可以更聚焦在雲端及車用等核心業務，對公司未來毛利率及獲利能力提升將有正面助益。