為使投資大眾聚焦產業發展暨展現第一上市公司競爭優勢及能見度，12月2日起將有大洋-KY(5907)等7家上市公司辦理業績說明會；另外，12月5日及6日，將舉辦第一上市公司「疫後解封」及「新南向投資」主題式業績發表會及產業講座，共計有台南-KY(5906)等6家KY公司參與。

12月2日、7日、12日及19日，預計有大洋-KY、IKKA-KY(2250)、再生-KY(1337)、金麗-KY(8429)、聯德控股-KY(4912)、吉源-KY(8488)及凱羿-KY(2939)等7家第一上市公司舉行業績發表會。

12月5日「疫後解封」主題式業績發表會，參加的第一上市公司有台南-KY、佐登-KY(4190)、志強-KY(6768)，並安排台灣經濟研究院林進南產業分析師以「疫後解封」為主題，舉行專題講座。

12月6日「新南向投資」主題式業績發表會，參加的第一上市公司有百達-KY(2236)、富林-KY(1341)及全宇生技-KY(4148)，並安排台灣經濟研究院研究九所所長譚瑾瑜以「新南向投資」為主題，舉行專題講座。