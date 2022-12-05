伴隨出貨持穩推進、材料-KY（4763）11月營收4.16億元，年增56％，為歷史次高；前十一營收38.68億元，年成長59％，創同期歷史新高。

材料-KY表示，目前訂單能見度良好，明年度訂單也陸續談妥，成長動能可望延續到明年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，材料-KY除絲束可望持續受惠外，亦看好大陸醋片內需市場。搭配醋片、絲束新產加盟運作，烘托今年營運活絡攀高。

材料-KY指出，絲束廠年設計總產能目前為20,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，預計2023年3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另預計2023年6月完成3,000噸及2024年9月完成15,000噸醋片產能擴增。

此外，材料-KY利基產品升級策略也持續開展。今年第四季已於台灣投資研發中心，研發可生物降解材料；另因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。