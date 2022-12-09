美食-KY（2723）11月合併營收16.3億元、年增2.09％，前11個月累計營收177.4億元、年減2.07％。展望後市，法人分析，儘管大陸市場11月處於疫情高峰，總體經濟動能驟降，餐飲服務業亦連帶走疲，但近期防疫鬆綁的態勢逐漸明確，可望有效驅動美食-KY大陸市場營運表現。美國市場的營收貢獻也不斷加溫，繼11月較去年同期成長上看3成後，12月可望延續強勢動能。

85度C在海外的高人氣獲得全球權威品牌價值調查機構Interbrand的認證，最新公布的2022年度榜單中，美食-KY連續12年入選台灣最有價值品牌，更連續7年成為唯一上榜的餐飲業者。

今年以來，連鎖餐飲集團相繼局美國市場，而美食-KY深耕北美多年，早已穩坐外來連鎖烘焙品牌的第一把交椅，並持續展店。隨著更多的台灣餐飲業者相繼進駐，勢將吸引更多不同族裔的消費者成為台式美食的愛好者，85度C的目標客群也不再侷限亞裔市場，成長潛力更有想像空間。

在美國市場，85度C開出兩間全新門市，分別位於夏威夷的檀香山市以及亞利桑那州錢德勒市。法人觀察，夏威夷、亞利桑那都是85度C的全新市場，兩間門市在試營運期間就不時可見排隊人龍，正式開幕後也吸引當地媒體報導以及YouTuber朝聖，品牌魅力可見一斑。進入第四季以來，同店營收也連續兩個月維持高增速，來客數、客單價雙雙較前季加速。法人分析，美國11月消費者信心指數大跌，主因通膨預期居高不下，影響消費支出，而85度C門市業績卻仍屢屢創高，代表即便明年景氣不容樂觀，北美市場仍可望加速展店，擴大營業規模，貢獻合併營收成長量能。

在大陸市場，受到封控措施衝擊，民生需求緊縮，服務業採購經理人指數（PMI）下探6月以來的新低，85度C11月份的營收也因此仍然低於去年同期水準。但法人也指出，當地衛生主管機關近期不斷推出多項鬆綁政策，更直接表明目前的時機已經接近民眾生活能夠恢復到疫情前的狀態；因此，法人看好85度C烘焙及飲料產品的推陳出新，以及門市的升級，在後疫情時代的大陸市場可望衝刺來客數及消費頻次，不只鞏固市場領導地位，更提升市場份額。