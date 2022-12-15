連鎖餐飲集團漢來美食(1268)今日應邀召開線上法說，對2022第四季及全年營運回溫樂觀看待，2023年將至少新展7處據點、並預期既有據點業績顯著回升。法人看好漢來美食今年營收回升至接近2019年37.75億元的新高水準，明年營收可望維持雙位數成長。

漢來美食以既有品牌拓點升級、研發打造新品牌2策略布局國內市場。總經理林淑婷指出，旗下品牌主要分為商務宴客、精緻餐飲、時髦休閒、家庭料理、健康環保等5大類，概括商務到家庭、高端到平價的多元品牌發展，目前共有18個品牌45處據點。

其中，目前海港自助餐7家，名人坊及上海湯包各6家、漢來蔬食5家、翠園/漢來軒3家，宴會廳、上菜、五梅先生各2家，安那居及溜溜酸菜魚各1家。地區則主要位於六都百貨商場，包括高雄25家、台北6家、台中5家、台南4家、桃園3家、新竹2家。

觀察漢來美食2022年前三季品牌營收占比，前五大依序為海港自助餐41％、名人坊18％、宴會廳11％、上海湯包7％、翠園/漢來軒6％，合計貢獻約達83％。財務長柯柏良表示，隨著其他品牌據點陸續拓展，海港自助餐營收占比未來可望逐步下降。

展望後市，隨著疫情趨穩及管控鬆綁，漢來美食對第四季及全年營運回溫樂觀看待。法人預估，漢來美食第四季營收可望季增中個位數百分比，毛利率及營益率可望顯著提升，使全年營收接近2019年的37.75億元新高水準，本業營運可望較去年轉盈，使營益率轉正。

展望2023年，漢來美食看好台北南港消費力道，承租集團台北南港漢來大飯店1～5樓，預計將進駐7家餐廳，包括升級版的海港自助餐及名人坊、宴會廳、海鮮火鍋、餐酒館、大廳酒廊、糕餅小舖，預計明年第四季開幕營運，屆時全台據點將拓增至52家。

柯柏良指出，漢來美食近4年每年均新展3～4家店，目前尚有許多品牌的展店計畫還在跟業主洽談條件中，明年將不只開出7家據點。法人看好在既有據點業績提升、配合南港新據點開出挹注，可望帶動明年營收維持雙位數成長，整體營運表現恢復疫情前水準。

不過，林淑婷指出，明年營運面臨餐價調升壓力、食材成本上漲、人事成本增加、缺工等4大挑戰。集團對此將持續建教合作，優化品牌、運用數位工具、大宗採購制價、尋找優質替代食材等措施因應。