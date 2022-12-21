JPP-KY經寶精密(5284)2022年受惠通訊產業受惠自動販賣機與伺服器機櫃需求強勁，及航太產業受惠訂單持續回溫，加上泰銖兌美元貶值，有助毛利率表現，營收及獲利可望同步成長。

展望2023年，JPP-KY挾著通訊與航太產業訂單成長，以及產能利用提升，毛利率可望由今年的34~35%，增加至36~37%水準，營運將持續成腳步，營收可望成長約1成左右，稅後盈餘也可望成長2成以上。

2023年JPP-KY航太產業相關產品營收成長動能，包括空中巴士預計2025年每月交機數75架，年複合成長率達24%，將有助JPP-KY泰國廠航太駕駛艙航電機構件訂單回溫。

另外，JPP-KY泰國工廠客改貨機的試產料號順利在2022年Q4出貨，2023年可望開始放量增加。而在歐洲子公司SPEM AERO SAS專精航太高階零件表面處理技術，直接供貨給法國空中巴士，在航太產業回溫激勵下，訂單可望維持成長，法人樂觀看待，JPP-KY在航太方面營收成長可望挑戰2成左右。