伺服器新平台高速運算帶動PCB伺服器板升級，連帶ASP亦較上一代產品攀高，法人看好金像電(2368)營運可望受惠升級趨勢，預估金像電明年業績可望再創新高，每股盈餘上看10.67元，並將目標價上調至117元。

AMD Genoa及Intel Eagle Stream新平台相繼推出，並將於明年第1季起逐步放量，為PCB伺服器板帶來重大升級，隨著資料傳輸量增加，Server板層數由Whitley的14層到16層提升至16層到20層，且鑽孔技術亦由過去的直接導通改為上下對位，增加相關Server板製作難度，在板層數增加及製程難度提升下，法人預估，Eagle Stream等新平台Server板單機產值將較上一代產品提升10%到15%，深耕Server及高階網通設備的金像電(2368)業績可望成為主要受惠者。

受惠於伺服器及交換器等高階網通產品市佔率年年攀升，金像電業績自2020年起展現強勁成長力道，雖然今年全球總體經濟不佳，NB面臨庫存調整壓力，金像電因伺服器板及網通板佔公司營收比重高達80%，營運逆勢成長，今年前3季每股盈餘為6.9元，累計前11月合併營收為302.27億元，年增25.03%，為歷年同期新高，法人預估，金像電今年每股盈餘可望逾9.5元。

明年第1季因逢農曆年工作天數較少，金像電預估，明年第1季可望比今年第1季好，隨著新一代AMD Genoa與Intel Eagle Stream出貨逐步放量，且金像電在新平台市佔率提升，法人預估，金像電明年業績可望再創新高，每股盈餘上看10.67元，目標價也上調至117元。