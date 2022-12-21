「2022中時房產金牌獎」邀請產官學界與媒體同業共襄盛舉。綜合學者、專家、民眾與網路投票及專業媒體圈，專業地評選出45名優質房地產相關業者，其中新潤興業(6186)以高回購率和品牌聲量榮獲「品牌人氣精湛獎」，在建設類項目脫穎而出。

新潤興業副總經理蔣秀婷感謝中時頒獎，也謝謝許多「新潤粉」的支持。她提及近年房市波動，政府打房讓投機客退場，成交量鎖定剛性需求者，企業更要在量縮價平的格局中逆風前行，新潤品牌思考的是更上一層樓，無視工料暴漲3成的險境，比照「潤建築」國際級團隊進駐的特色，即便預期利潤縮減也要帶給住戶保證。15年來與每一位住戶談感情，信任能創造高回購率，更有忠誠度極高的粉絲收集「明日苑」系列共8期，讓人印象深刻。

新潤北士科案空拍示意圖。(圖/業者提供)

新潤興業深耕北台灣，秉持「建築中看見幸福」，近年更大肆插旗台北地區，布局北投士林科技園區地段，以「集新潤大成，嘔心瀝血之作」破題，實踐「精品規格、精工建築、永續生活、售後服務」的保證。用選地哲學鎖定近捷運站、生活機能佳的兩大優勢。蔣秀婷表示現在土地取得不易，加上董事長身為建築師的工藝挑戰精神，每一棟房子都將會是全新突破。本次建案將於明年第2季推出，享新洲美正面公園第一排完整基地，成為在地客主推的指標案。

「建築中看見幸福」是新潤興業不變的初衷，隨著品牌高度提升，新潤興業提供予住戶的標準配備更符合住戶的需求。現在的「潤建築」繼承昔日品牌的優點，更主推國際級團隊操刀設計，且公設規劃聘請豪奢酒店空間設計HBA團隊擔任顧問，再加上眾所期待的外觀設計，實在的打造秀外慧中的建築品牌。