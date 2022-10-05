「第一屆2022旺旺中時房產金牌獎」是集結學者專家、民眾網路投票及專業媒體圈，以公平、公正、客觀、專業，評選出45名優質房地產相關業者的房產盛事，並為民眾把關，提供購屋的參考依據。其中，「海研建築」的產品品質與用心服務，深獲業界與民眾肯定，推案「海研A3光點」更是一推出即熱銷逾8成，風光榮獲建設類的「產品規劃精湛獎」！

「海研A3光點」熱銷逾8成！海研建築獲中時金牌獎肯定

本次評鑑大賞的獎項分為建設類、房仲類與代銷類，共規劃45個獎項，而海研建築榮獲的是建設類的「產品規劃精湛獎」，在房產盛事獲得肯定是一大榮耀，海研建築機構總經理賴建程表示，非常感謝所有評審委員的支持與肯定，海研建築成立至今，一直以服務自住型客層為主，尤其「海研A3光點」特別與台灣松下營造合作，請日本營造廠蓋房子。其實近幾年持續與一流建築大師合作，也深獲喜愛海研的顧客支持，希望持續給予支持與肯定。

海研建築榮獲的是建設類的「產品規劃精湛獎」。(圖/截取自youtube)

海研建築以「替消費者全面著想」為品牌理念，多年來持續以創造良好住家的「良家」，以及打造「守護生命、守護安全」堅固建築的品牌精神，回饋住戶最好的住家品質。賴建程說，海研建築的品牌價值是「一輩子找好建材、蓋好房子」，希望在所有精工雕琢的規劃上，能夠盡心盡力為消費者找到優質建材、興建好宅，讓住戶住得安心、舒適與安全。

一家優質的房產業者，若持續以用心與良心一磚一瓦地經營，優秀表現絕對有目共睹。而這次獲獎受到專家及民眾肯定外，對消費者的用心經營才是重點。