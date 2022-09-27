旺旺中時舉辦的「2022 年第一屆中時房產金牌獎頒獎典禮」27 日於台北市萬華區凱達飯店登場，包括內政部長徐國勇等多位中央政府官員蒞臨致詞頒獎，徐國勇讚譽台灣不是只有台積電「護國神山」，更有房地產這群「護國群山」，扮演台灣經濟發展的重大角色，未來內政部將致力於都更、危老、租金補貼等居住正義的項目，與第一線的業者一起打拚。

徐國勇指出，過去大家說到台灣經濟的發展，總是會提到台積電、聯發科等兩兆雙星產業，事實上，房地產相關產業更是台灣經濟的命脈，根據統計顯示，大概從 2013 年上一波景氣高峰開始，不動產業的銷售超過 1 兆元。

另外，房地產帶動經濟產業包括上中游的砂石、鋼鐵、玻璃、水泥及下游的 家具、裝潢及房屋代銷仲介等的發展。因此，台灣不只有台積電「護國神山」，更有這一群房地產業者的「護國群山」。未來希望能跟業者一起在危老、都更等項目一起合作，為居住正義共同打拚。

中國時報總編輯王銘義指出，房地產是台灣經濟的火車頭，根據財政部的不動產業統計，舉凡不動產投資開發、不動產買賣、租賃、仲介、代銷、估價等，光不動產的投資開發、仲介、代銷及不動產相關服務等，去年的銷售額就高達 1.86 兆元，這還不包括營建工程業，足證房地產對台灣經濟的貢獻。

中國時報基於媒體職責，以公開透明方式選出兢兢業業、努力為把關的房產業者，作為民眾購屋參考依據，避免誤觸地雷，因此這次每位獲獎的業者都是台灣經濟重要角色，特次表彰他們的貢獻與努力。

這次評鑑大賞獎項共分成建設類、房仲類與代銷類三大項。建設類共有：產品規劃精湛獎、永續發展精湛獎、施工品質精湛獎、綠能建築精湛獎、品牌人氣精湛獎。房仲類：永續經營傑出獎、創新行銷傑出獎、服務品質傑出獎、銷售人氣 傑出獎、信任夥伴傑出獎。代銷類：卓越年度績效獎、卓越創新服務獎、卓越服務品質獎、卓越代銷品牌獎、卓越顧客信賴獎等。

得獎名單（依公司筆劃排序）

⚫ 建設類

1. 產品規劃精湛獎

安家建設、海研建築、鄉林建設、新潤建設、新濠建設

2. 永續發展精湛獎

台灣房屋、竹風建設、宜誠建設、信義開發、富宇建

設、廣春成建設

3. 施工品質精湛獎

甲山林建設

4. 綠能建築精湛獎

日勝生建設

5. 品牌人氣精湛獎

日勝生建設、立信機構、立軒開發、科達建築、新潤興業

⚫ 房仲類

1. 永續經營傑出獎

中信房屋、永慶房屋、台灣房屋、信義房屋

2. 創新行銷傑出獎

21 世紀不動產、太平洋房屋、永慶房屋、台灣房屋

3. 服務品質傑出獎

永慶房屋、台灣房屋、信義房屋

4. 銷售人氣傑出獎

永慶房屋、台灣房屋

5. 信任夥伴傑出獎

永慶房屋、台灣房屋

⚫ 代銷類

1. 卓越年度績效獎

萬群地產、新聯陽實業、綠堡機構

2. 卓越創新服務獎

信義代銷、新聯陽實業

3. 卓越服務品質獎

新聯陽實業

4. 卓越代銷品牌獎

甲山林代銷、埜揚機構、新理想廣告、新聯陽實業

5. 卓越顧客信賴獎

台灣房屋、忠泰代銷、新聯陽實業