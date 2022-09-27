旺旺中時舉辦的「2022 年第一屆中時房產金牌獎頒獎典禮」27 日於台北市萬華區凱達飯店登場，包括內政部長徐國勇等多位中央政府官員蒞臨致詞頒獎，徐國勇讚譽台灣不是只有台積電「護國神山」，更有房地產這群「護國群山」，扮演台灣經濟發展的重大角色，未來內政部將致力於都更、危老、租金補貼等居住正義的項目，與第一線的業者一起打拚。
徐國勇指出，過去大家說到台灣經濟的發展，總是會提到台積電、聯發科等兩兆雙星產業，事實上，房地產相關產業更是台灣經濟的命脈，根據統計顯示，大概從 2013 年上一波景氣高峰開始，不動產業的銷售超過 1 兆元。
另外，房地產帶動經濟產業包括上中游的砂石、鋼鐵、玻璃、水泥及下游的 家具、裝潢及房屋代銷仲介等的發展。因此，台灣不只有台積電「護國神山」，更有這一群房地產業者的「護國群山」。未來希望能跟業者一起在危老、都更等項目一起合作，為居住正義共同打拚。
中國時報總編輯王銘義指出，房地產是台灣經濟的火車頭，根據財政部的不動產業統計，舉凡不動產投資開發、不動產買賣、租賃、仲介、代銷、估價等，光不動產的投資開發、仲介、代銷及不動產相關服務等，去年的銷售額就高達 1.86 兆元，這還不包括營建工程業，足證房地產對台灣經濟的貢獻。
中國時報基於媒體職責，以公開透明方式選出兢兢業業、努力為把關的房產業者，作為民眾購屋參考依據，避免誤觸地雷，因此這次每位獲獎的業者都是台灣經濟重要角色，特次表彰他們的貢獻與努力。
這次評鑑大賞獎項共分成建設類、房仲類與代銷類三大項。建設類共有：產品規劃精湛獎、永續發展精湛獎、施工品質精湛獎、綠能建築精湛獎、品牌人氣精湛獎。房仲類：永續經營傑出獎、創新行銷傑出獎、服務品質傑出獎、銷售人氣 傑出獎、信任夥伴傑出獎。代銷類：卓越年度績效獎、卓越創新服務獎、卓越服務品質獎、卓越代銷品牌獎、卓越顧客信賴獎等。
得獎名單（依公司筆劃排序）
⚫ 建設類
1. 產品規劃精湛獎
安家建設、海研建築、鄉林建設、新潤建設、新濠建設
2. 永續發展精湛獎
台灣房屋、竹風建設、宜誠建設、信義開發、富宇建
設、廣春成建設
3. 施工品質精湛獎
甲山林建設
4. 綠能建築精湛獎
日勝生建設
5. 品牌人氣精湛獎
日勝生建設、立信機構、立軒開發、科達建築、新潤興業
⚫ 房仲類
1. 永續經營傑出獎
中信房屋、永慶房屋、台灣房屋、信義房屋
2. 創新行銷傑出獎
21 世紀不動產、太平洋房屋、永慶房屋、台灣房屋
3. 服務品質傑出獎
永慶房屋、台灣房屋、信義房屋
4. 銷售人氣傑出獎
永慶房屋、台灣房屋
5. 信任夥伴傑出獎
永慶房屋、台灣房屋
⚫ 代銷類
1. 卓越年度績效獎
萬群地產、新聯陽實業、綠堡機構
2. 卓越創新服務獎
信義代銷、新聯陽實業
3. 卓越服務品質獎
新聯陽實業
4. 卓越代銷品牌獎
甲山林代銷、埜揚機構、新理想廣告、新聯陽實業
5. 卓越顧客信賴獎
台灣房屋、忠泰代銷、新聯陽實業
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。